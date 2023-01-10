В Yasno предупредили о возможном увеличении количества отключений света в Киеве

"Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Дефицит становится больше", – написал он.

Коваленко разъяснил, как распределяется электроэнергия между потребителями. По его словам, распределением света на всех пользователей занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени. Планируют обычно на сутки вперед, но за ситуацией следят в режиме реального времени, написал он.

Самой первой задачей по обеспечению является подключение критической инфраструктуры. Эти объекты должны быть заживлены непрерывно, пояснил он. Это больницы, пожары, коммунальные предприятия, которые обычно потребляют около 25–30% от общих объемов. Только после этого остальная электроэнергия сбалансированно распределяется между бытовыми потребителями и бизнесами. Именно по отношению к ним применяются очереди и группы, объяснил Коваленко.

"Как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям", – написал он.

Ранее Коваленко объяснял, почему после праздников со светом были снова введены отключения.