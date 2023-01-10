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КИЕВ

В Yasno предупредили о возможном увеличении количества отключений света в Киеве

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В Киеве растет дефицит электроэнергии
В Киеве растет дефицит электроэнергии
Фото: EPA

В столице свет, вероятно, будут отключать и на тех линиях, которые в графиках помечены светло-серым цветом как "возможно отключение". Об этом сообщил в Facebook директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко 10 января.

"Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Дефицит становится больше", – написал он.

Коваленко разъяснил, как распределяется электроэнергия между потребителями. По его словам, распределением света на всех пользователей занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени. Планируют обычно на сутки вперед, но за ситуацией следят в режиме реального времени, написал он.

Самой первой задачей по обеспечению является подключение критической инфраструктуры. Эти объекты должны быть заживлены непрерывно, пояснил он. Это больницы, пожары, коммунальные предприятия, которые обычно потребляют около 25–30% от общих объемов. Только после этого остальная электроэнергия сбалансированно распределяется между бытовыми потребителями и бизнесами. Именно по отношению к ним применяются очереди и группы, объяснил Коваленко.

"Как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям", – написал он.

Ранее Коваленко объяснял, почему после праздников со светом были снова введены отключения.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0uQj4xFosA38w1eVbAR2CsJmYEQwCsdEmQncetMtgMm2PBexaSX6a4TrstMXyMzzUl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, Yasno
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