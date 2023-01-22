За сутки энергетики вернули свет для 5,6 тысячи семей Донецкой области – ДТЭК

Энергетики ДТЭК возобновили работу электросетей в тех населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены в результате обстрелов 20–21 января Фото: dtek-dem.com.ua

Снова с электричеством более 5,6 тысячи семей, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

Энергетики ДТЭК возобновили работу электросетей в тех населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены в результате обстрелов 20–21 января, добавили в компании.