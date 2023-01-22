За сутки энергетики вернули свет для 5,6 тысячи семей Донецкой области – ДТЭК

Снова с электричеством более 5,6 тысячи семей, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.
Энергетики ДТЭК возобновили работу электросетей в тех населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены в результате обстрелов 20–21 января, добавили в компании.
Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.