Проверки НКРЭКУ не повлияют на ситуацию с отключениями света, она зависит от состояния энергосистемы – Центр Разумкова

Об этом он заявил в эфире "Еспресо" 22 января.

Ведущий отметил, что 24 января НКРЭКУ намерена провести проверки в семи облэнерго и выяснить, "справедливо или несправедливо" операторы отключают свет. Омельченко сказал, что этот вопрос сложно комментировать, так как он является чувствительным для общества.

"Думаю, на дальнейшую ситуацию это не повлияет. Отключения, прежде всего, зависят от текущей ситуации в энергетическом комплексе страны, от того, насколько у нас хватает мощности, насколько у нас хватает не только мощностей по производству, но и по передаче электрической энергии. Понятно, что после 12 волн обстрелов эти мощности у нас ограничены чрезвычайно", – добавил он.

По словам эксперта, дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет более 30% и в рабочие дни приоритет отдается работе предприятий, из-за чего есть "перекосы".

"Я не думаю, что заседание НКРЭКУ и его решение как-то эту проблему уладит, думаю, что все равно будут какие-то определенные перекосы происходить", – продолжил он.

Омельченко также рассказал, что сейчас в Украине разрабатывается механизм списания долгов за коммунальные услуги для украинцев на территориях, где ведутся активные боевые действия.

"На сегодняшний день практически все энергетические компании находятся в огромных задолженностях. Огромные долги. То есть, по сути, энергетики нас финансируют и субсидируют всю экономику и все население. Нет средств на восстановление абсолютно. Это значит просто, что еще меньше будет денег на восстановление", – добавил он.