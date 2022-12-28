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НКРЭКУ утвердил повышение тарифов на воду в Украине, кроме нескольких областей

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Новая цена будет действовать с 1 января 2023 года
Новая цена будет действовать с 1 января 2023 года
Фото: Київводоканал / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 27 декабря утвердила ряд решений о повышение тарифов на водоснабжение с 1 января 2023 года. Об этом сообщает сайт НКРЭКУ.

Пересмотр тарифов обусловлен увеличением расходов на электричество и тепло, а также расходов на газ, говорится в сообщении.

Изменения не касаются регионов, которые сильно пострадали в результате российской агрессии, а именно – в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях вода не подорожает.

"На первом этапе средневзвешенный тариф вырастет ориентировочно на 10% и будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года", – сказал руководитель департамента НКРЭКУ Артем Чумак.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский предложил пока не принимать решения о повышении тарифов с 1 июля. Комиссия решила вернуться к этому вопросу в мае 2023 года.

Согласно утвержденным планам, тариф "Киевводоканала" возрастет на 25% с 30,38 грн за м³ до 38,1 грн (с НДС). Для "Житомирводоканала" тариф вырастет на 34% с 37,5 до 50,4 грн за м³. Тариф для "Черновцыводоканала" с 27,9 грн увеличится до 29,5 грн, "Хмельницкводоканала" – с 27,4 до 31,7 грн, "Львовводоканала" – с 25,9 до 27,9 грн за м³.

Теги: Украина, вода, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, НКРЭКУ
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