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Кабмин выделил 14 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах, больше всего получат Киев и Харьковская область

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Шмыгаль подчеркнул, что правительство выполняет обещание помогать местной власти
Шмыгаль подчеркнул, что правительство выполняет обещание помогать местной власти
Фото: kmu.gov.ua

20 декабря Кабинет Министров Украины принял постановление №1403, которое предполагает передачу местной власти 14 млрд грн в виде субвенций на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

Принятие этого документа анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль в речи в начале заседания правительства.

"Правительство передает местной власти 14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство выполняет обещание помогать и поддерживать местную власть.

В документе, который принял Кабмин, деньги распределены (.doc) по регионам. Больше всего средств должны получить Харьковская область (почти 4,8 млрд грн) и Киев (более 1,4 млрд грн).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Кабинет Министров, правительство, тарифы, Львовская область, теплоснабжение, субвенция, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, компенсация
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