Кабмин выделил 14 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах, больше всего получат Киев и Харьковская область

Принятие этого документа анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль в речи в начале заседания правительства.

"Правительство передает местной власти 14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство выполняет обещание помогать и поддерживать местную власть.

В документе, который принял Кабмин, деньги распределены (.doc) по регионам. Больше всего средств должны получить Харьковская область (почти 4,8 млрд грн) и Киев (более 1,4 млрд грн).