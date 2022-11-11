ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нардеп Бондар потребовал от МВД, СБУ, НКРЭКУ и генпрокурора проверить связи Мисика с РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардеп потребовал от силовиков обратить внимание на происхождение денег и связи Мисика
Нардеп потребовал от силовиков обратить внимание на происхождение денег и связи Мисика
Фото: my.ua

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар обратился в МВД, СБУ, НКРЭКУ и генеральному прокурору с требованием разобраться с нарушением законов во время строительства хлебопекарного комплекса "Кулиничи" во Львовской области, а также проверить связи со страной-агрессором и происхождение средств его владельца – Владимира Мисика. Об этом Бондар написал 11 ноября в своем Facebook.

“Обратился к руководителям МВД, СБУ, НКРЭКУ и Генеральному прокурору относительно ситуации, которая складывается на Львовщине, где бывший регионал Мисик строит свой хлебопекарный комплекс. Из открытых источников и ответов на мои обращения уже сейчас есть все основания говорить что компании Мисика:

  • нелегально использует электроэнергию Оброшинской ОТГ, пока полстраны сидит без света.
  • строит без разрешения на выполнение строительных работ. То есть строит, как привыкла это делать при Януковиче
  • угрожает продовольственной и национальной безопасности. Хлеб – социально важный продукт: любые перебои с хлебом по желанию монополиста приведут к продовольственному кризису”, – написал Бондар.

Нардеп потребовал от силовиков обратить внимание на происхождение денег и связи Мисика.

“В своем обращении к силовым структурам я попросил разобраться с вопиющими нарушениями законодательства. А также – проверить происхождение средств и связи главного бенефициара со страной-агрессором, с представителями которой Мисик долго активно сотрудничал”, – отметил политик.

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/pfbid061SJriaT4HAoKT5m3M3266vr6TAS3jnJ525nAqGDLgfpv4UevQMLSPxJYuxtogHBl

Теги: Львов, МВД, СБУ, Владимир Мисик, строительство, Львовская область, НКРЭКУ, законодательство, Михаил Бондар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (165019)
2
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (149497)
3
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (92982)
4
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (77467)
5
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (67110)
6
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (64334)
7
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (59950)
8
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (57825)
 
 
 
 