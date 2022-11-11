Нардеп Бондар потребовал от МВД, СБУ, НКРЭКУ и генпрокурора проверить связи Мисика с РФ

Нардеп потребовал от силовиков обратить внимание на происхождение денег и связи Мисика Фото: my.ua

“Обратился к руководителям МВД, СБУ, НКРЭКУ и Генеральному прокурору относительно ситуации, которая складывается на Львовщине, где бывший регионал Мисик строит свой хлебопекарный комплекс. Из открытых источников и ответов на мои обращения уже сейчас есть все основания говорить что компании Мисика:

нелегально использует электроэнергию Оброшинской ОТГ, пока полстраны сидит без света.

строит без разрешения на выполнение строительных работ. То есть строит, как привыкла это делать при Януковиче

угрожает продовольственной и национальной безопасности. Хлеб – социально важный продукт: любые перебои с хлебом по желанию монополиста приведут к продовольственному кризису”, – написал Бондар.

Нардеп потребовал от силовиков обратить внимание на происхождение денег и связи Мисика.

“В своем обращении к силовым структурам я попросил разобраться с вопиющими нарушениями законодательства. А также – проверить происхождение средств и связи главного бенефициара со страной-агрессором, с представителями которой Мисик долго активно сотрудничал”, – отметил политик.