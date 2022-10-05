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Нардеп Бондар: Присутствие бизнеса Мисика во Львовской области прямо угрожает национальным интересам

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Михаил Бондар (на фото): Мисик в 2016 году инициировал поправку в бюджет, которая могла привести к блокированию предоставления безвизового режима с ЕС
Михаил Бондар (на фото): Мисик в 2016 году инициировал поправку в бюджет, которая могла привести к блокированию предоставления безвизового режима с ЕС
Фото: Перемишлянська Європейська Солідарність / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар заявил, что строительство во Львовской области хлебопекарного комплекса "Кулиничи" харьковского бизнесмена Владимира Мисика угрожает интересам Украины. Об этом политик написал 5 октября в своем Facebook.

"По официальной информации из СМИ, во Львовской области (село Оброшино Львовского района) начинается строительство хлебопекарного комплекса ТМ "Кулиничи" из Харьковского региона. Владельцем ТМ "Кулиничи" является Владимир Юрьевич Мисик, который был народным депутатом VII созыва от Партии регионов. Во время своей каденции он голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, прямо устанавливавшие диктатуру в стране и приведшие к многочисленным жертвам Майдана. За время своего депутатства Владимир Мисик был неоднократно замечен в кнопкодавстве (не личном голосовании), также в 2016 году он инициировал поправку в бюджет, которая могла привести к блокированию предоставления безвизового режима с ЕС", – написал политик.

Он добавил, что, по данным СМИ, именно Мисик подарил осужденному за госизмену бывшему президенту Украины Виктору Януковичу "золотой батон", а также был фигурантом трех антикоррупционных расследований.

"Из открытых источников известны многочисленные факты финансирования Мисиком постройки храмов Московского патриархата на территории Украины. Присутствие такого предпринимателя во Львовской области и расширение его бизнеса прямо угрожает национальным интересам. Поэтому возникает много вопросов, с которыми я обратился к представителям местного самоуправления", – заявил Бондар.

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/pfbid021bD31Wj5Xodj6fPieUJkD8UcZrrCzHZGXa6YMw4BshurKQUTPeSyPtzFQ6ugrrf6l

Контекст:

О том, что производитель хлеба "Кулиничи", основанный в 1995 году в Харькове, начинает строительство нового завода во Львовской области, 27 августа в Facebook сообщила пресс-служба компании.

Теги: Владимир Мисик, бизнес, хлеб, строительство, Львовская область, Михаил Бондар
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