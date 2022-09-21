Труханов: После вторжения РФ у одесситов появилась злость, они не могут работать и зарабатывать: "Какой-то русский поц на нашей земле убивает и рушит"

"Одесситы хорошо понимают теперь, что такое "русский мир", что он несет и кто такие "освободители"?" – спросил журналист.

"Я уверен, что понимают, – ответил Труханов. – Потому что вы правильно сказали: в Одессе очень такие, мудрые, люди и прагматичные. Одесса всегда жила по принципу "деньги любят тишину". Чем спокойнее обстановка, тем больше к нам приезжает туристов, отдыхающих, тем больше работает Одесса и вся туристическая инфраструктура. Поэтому, конечно, у кого-то возникла или обострилась злоба, знаете, политическая, вот такая державная позиция, а у кого-то злость появилась, потому что они просто не могут работать, не могут зарабатывать, потому что "какой-то русский поц на нашей земле убивает, рушит" и так далее".

Мэр Одессы отметил, что представители бизнеса тем более не хотят прихода оккупантов, потому что видят, что происходит на временно захваченных территориях.

"Бизнес защищается, потому что понимает тоже, что никакие перемены не нужны. Они же видят, что происходит сегодня. Зашли они (речь об оккупантах. – "ГОРДОН") временно сейчас в Херсон – и что получилось? "Все с пляжа – теперь мы будем здесь жить и работать". И умные люди понимают, что никакого добра оккупанты никогда никому не принесли", – сказал Труханов.

Он вспомнил первые дни войны и как местные бизнесмены в Одессе помогали городским властям построить защиту города.

"По оценкам Национальной полиции, это не мои оценки, мы город превратили в крепость. У нас было такое количество блокпостов! Круглосуточно наши предприятия варили [ежи]... Мы взяли все старые рельсы, которые только были, – и сделали ежи. У нас на Дерибасовской 180 ежей было сделано. [Помогали] волонтеры, простые жители... Мешки с песком [всюду были]... Это было буквально за неделю. Город превратился в крепость", – рассказал Труханов.

В этом же интервью он заявил, что никогда не чувствовал, что в городе есть приверженцы идеологии "русского мира" и что если такие люди и есть, то их немного.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube