Россияне ведут наступление на бахмутском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях – Генштаб ВСУ

Об этом 27 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на бахмутском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара.