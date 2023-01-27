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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ведут наступление на бахмутском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия в Донецкой области.

Об этом 27 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на бахмутском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0G7wQu2kU31YWADEYbMoAbNH3rYyUMF7niukC6CwqHajSnDsCABAVsxu6TFxPDNNRl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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