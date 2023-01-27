Россияне ведут наступление на бахмутском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях – Генштаб ВСУ

Оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 27 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на бахмутском, лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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