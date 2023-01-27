"Российская армия "сдулась". Оккупанты используют на запорожском направлении надувные танки – ВСУ

"Российская армия "сдулась" на запорожском направлении. В то время как наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений"... Но, видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов. Как и раздутая бравада росармии", – говорится в сообщении.
У российских оккупантов есть специальные подразделения, которые пытаются ввести украинских военных в заблуждение, сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления полковник Евгений Ерин.
Об этом он сказал 27 января в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о резиновых танках. Видео опубликовало ICTV.
"Мы про эти подразделения, которые прибыли на данное направление, знали заранее, отслеживали их действия, поэтому для нас это не стало неожиданностью, мы были готовы к этому. Сейчас они активно развернули свою деятельность", – пояснил спикер.
Во время военных учений в оккупированном Крыму в 2018 году российские силовики использовали надувные имитаторы зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".
В России заявили, что используют надувное вооружение и технику для дезориентации разведки противника. В 2016 году агентство "Интерфакс" сообщало, что минобороны РФ на 80% увеличило заказ на эту технику. В частности, ведомство заказывало надувные макеты самолетов, танков и ракетных комплексов.
В 2021 году боевики "ЛНР" и "ДНР" размещали замаскированные муляжи боевой техники на Донбассе, сообщала пресс-служба Минобороны Украины.