Подготовки к масштабной наступательной операции на запорожском направлении россияне не ведут – ВСУ

Об этом он сказал 27 января в эфире телемарафона, видео опубликовало ICTV.
По словам Ерина, ситуация на этом направлении остается стабильно сложной, враг бьет из танков и наносит артиллерийские удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие среди мирных жителей.
Он отметил, что оккупанты в Запорожской и Херсонской областях пытаются маленькими разведывательными или диверсионными группами проверить украинскую оборону.
"Продолжается активность врага малыми группами на отдельных участках фронта, чтобы проверить на прочность нашу оборону. На данный момент силы обороны отбили все эти попытки, враг был вынужден отступить. Линия фронта не изменилась", – сказал Ерин.
В целом какой-то масштабной наступательной операции врага или подготовки к ней украинские военные на этом направлении не видят.
"Основные усилия враг сосредоточивает на соседних с нами [участках], это донецкое, луганское направления. Туда он подтягивает все силы, и его основная задача пока там. Если там будет такое-то затишье, то будем ожидать, что, возможно, начнется и на других направлениях", – сказал Ерин.
Накануне, 26 января, он отмечал, что оккупанты усилили свою группировку на запорожском направлении "и в случае переброски дополнительных сил и резервов она может приобрести признаки группировки, которая способна перейти к более активным действиям", цитировал "Укринформ".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута Донецкой области и возле Кременной в Луганской области.
В 20-х числах января в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении. Ерин 22 января отмечал, что враг собрал там "определенные силы", хоть это и не полноценная ударная группировка.