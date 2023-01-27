Подготовки к масштабной наступательной операции на запорожском направлении россияне не ведут – ВСУ

Ерин: Силы обороны отбили все эти попытки, и враг был вынужден отступить. Линия фронта не изменилась Скриншот: tsn.ua

Об этом он сказал 27 января в эфире телемарафона, видео опубликовало ICTV.

По словам Ерина, ситуация на этом направлении остается стабильно сложной, враг бьет из танков и наносит артиллерийские удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Он отметил, что оккупанты в Запорожской и Херсонской областях пытаются маленькими разведывательными или диверсионными группами проверить украинскую оборону.

"Продолжается активность врага малыми группами на отдельных участках фронта, чтобы проверить на прочность нашу оборону. На данный момент силы обороны отбили все эти попытки, враг был вынужден отступить. Линия фронта не изменилась", – сказал Ерин.

В целом какой-то масштабной наступательной операции врага или подготовки к ней украинские военные на этом направлении не видят.

"Основные усилия враг сосредоточивает на соседних с нами [участках], это донецкое, луганское направления. Туда он подтягивает все силы, и его основная задача пока там. Если там будет такое-то затишье, то будем ожидать, что, возможно, начнется и на других направлениях", – сказал Ерин.

Накануне, 26 января, он отмечал, что оккупанты усилили свою группировку на запорожском направлении "и в случае переброски дополнительных сил и резервов она может приобрести признаки группировки, которая способна перейти к более активным действиям", цитировал "Укринформ".