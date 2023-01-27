Оккупанты за сутки 38 раз обстреляли Херсонскую область. Два человека погибло, семь ранены – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и беспилотники. Также по области нанесли ракетный удар.

"Херсон армия России обстреляла три раза – повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что в результате российских обстрелов 26 января погибло двое мирных жителей области, семь были ранены.