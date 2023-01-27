Оккупанты за сутки 38 раз обстреляли Херсонскую область. Два человека погибло, семь ранены – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и беспилотники. Также по области нанесли ракетный удар.
"Херсон армия России обстреляла три раза – повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.
В ОВА сообщили, что в результате российских обстрелов 26 января погибло двое мирных жителей области, семь были ранены.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.