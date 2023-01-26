Оккупанты ударили ракетой по зданию сельсовета в Херсонской области, один человек погиб, еще четверо ранены, в том числе глава теробщины – Вилкул

В результате ракетного удара оккупантов по зданию Кочубеевского сельсовета погиб мужчина 1969 года рождения, отметил Вилкул Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Об этом в 15.42 в Facebook сообщил начальник городской военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул.

"Во время ракетной атаки твари ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, уроды думали, что там военный объект, – написал Вилкул. – Один сотрудник, мужчина 1969 года рождения, погиб. Четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них наш друг – глава объединенной теробщины Кочубеевки Людмила Костюк. Сейчас наши врачи в "тысячке" борются за ее жизнь".

Кочубеевка Бериславского района находится на расстоянии около 35 км от Кривого Рога.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Херсонской области 26 января была объявлена дважды – с 13.21 до 13.43 и с 13.46 до 14.29.