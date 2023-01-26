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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетой по зданию сельсовета в Херсонской области, один человек погиб, еще четверо ранены, в том числе глава теробщины – Вилкул

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В результате ракетного удара оккупантов по зданию Кочубеевского сельсовета погиб мужчина 1969 года рождения, отметил Вилкул
В результате ракетного удара оккупантов по зданию Кочубеевского сельсовета погиб мужчина 1969 года рождения, отметил Вилкул
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Российские оккупационные войска 26 января нанесли ракетный удар по зданию сельсовета в Херсонской области.

Об этом в 15.42 в Facebook сообщил начальник городской военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул.

"Во время ракетной атаки твари ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, уроды думали, что там военный объект, – написал Вилкул. – Один сотрудник, мужчина 1969 года рождения, погиб. Четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них наш друг – глава объединенной теробщины Кочубеевки Людмила Костюк. Сейчас наши врачи в "тысячке" борются за ее жизнь".

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/pfbid0UL4E8fAwuNytD1oiZJB4WY8bzJHwK6tqdStx3Jj5JW1N4GgQRQX3RuwCS1Fn33gdl

Кочубеевка Бериславского района находится на расстоянии около 35 км от Кривого Рога.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Херсонской области 26 января была объявлена дважды – с 13.21 до 13.43 и с 13.46 до 14.29.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракета, погибшие, мужчины, воздушная тревога, Берислав
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