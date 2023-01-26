Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область, в Херсоне противник атаковал жилые кварталы – ОВА

Херсон за сутки армия РФ обстреляла пять раз Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Facebook

Противник открывал огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков. Помимо этого, по территории области был нанесен ракетный удар.

"Херсон армия РФ обстреляла пять раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев", – говорится в сообщении.

За сутки в регионе российские оккупанты убили двоих мирных жителей, пять человек получили ранения.