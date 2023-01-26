Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область, в Херсоне противник атаковал жилые кварталы – ОВА

Противник открывал огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков. Помимо этого, по территории области был нанесен ракетный удар.
"Херсон армия РФ обстреляла пять раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев", – говорится в сообщении.
За сутки в регионе российские оккупанты убили двоих мирных жителей, пять человек получили ранения.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.