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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Херсонской области – ОГА

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24 января россияне атаковали роддом в Херсоне (на фото), 25 января фельдшерско-акушерский пункт в селе Токаревка, отметили в ОГА
24 января россияне атаковали роддом в Херсоне (на фото), 25 января – фельдшерско-акушерский пункт в селе Токаревка, отметили в ОГА
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают воевать с медучреждениями в Херсонской области.

Об этом 25 января сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).

"Вчера рашисты атаковали роддом в Херсоне, сегодня – фельдшерско-акушерский пункт в селе Токаревка Дарьевской теробщины. Медицинское учреждение получило серьезные разрушения – здание частично разрушено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атака россиян "обошлась без пострадавших среди мирных людей".

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid032KXy5XabdiD3rcXpfnetLQLaiSg1dawXob4eVXbMsD7ro4KQxvqpxhxDcNdfv4qyl

Накануне, 24 января, российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, медицина, Херсонская область, больница, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, российские оккупанты, деоккупация
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