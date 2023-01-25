Оккупанты обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Херсонской области – ОГА

Об этом 25 января сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).

"Вчера рашисты атаковали роддом в Херсоне, сегодня – фельдшерско-акушерский пункт в селе Токаревка Дарьевской теробщины. Медицинское учреждение получило серьезные разрушения – здание частично разрушено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атака россиян "обошлась без пострадавших среди мирных людей".

Накануне, 24 января, российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.