Российские войска обстреляли продуктовый магазин в Бериславе Херсонской области, погибли два человека, трое получили ранения – Янушевич

Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей в Бериславе, отметил Янушевич Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом в Facebook сообщил уволенный 24 января глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Российская армия массированным огнем накрыла Берислав, – написал он. – Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди. Из-за российских обстрелов погибли два человека".

По словам Янушевича, еще трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

"Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", – рассказал Янушевич.