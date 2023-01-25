Российские войска обстреляли продуктовый магазин в Бериславе Херсонской области, погибли два человека, трое получили ранения – Янушевич

Об этом в Facebook сообщил уволенный 24 января глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Российская армия массированным огнем накрыла Берислав, – написал он. – Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди. Из-за российских обстрелов погибли два человека".
По словам Янушевича, еще трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.
"Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", – рассказал Янушевич.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.