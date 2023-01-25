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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли продуктовый магазин в Бериславе Херсонской области, погибли два человека, трое получили ранения – Янушевич

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Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей в Бериславе, отметил Янушевич
Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей в Бериславе, отметил Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска 25 января обстреляли Берислав Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил уволенный 24 января глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Российская армия массированным огнем накрыла Берислав, – написал он. – Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди. Из-за российских обстрелов погибли два человека".

По словам Янушевича, еще трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

"Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", – рассказал Янушевич.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid02UjeKuyf1ALnDNBUunmzu1Qho2EbZStHnUQxVd1iUNs3CSZNV91TB2RmPrV63NNLhl

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, магазин, российские оккупанты, Ярослав Янушевич, Берислав
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