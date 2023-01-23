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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, погиб мужчина – ОВА

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Российские снаряды попали в здание в поселке Антоновка, отметил Янушевич
Российские снаряды попали в здание в поселке Антоновка, отметил Янушевич
Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска 23 января в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Избежать трагедии не удалось. Российские снаряды попали в здание в поселке Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены – во дворе погиб мужчина. Его жизнь унес обломок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", – написал руководитель ОВА.

Янушевич опубликовал видео последствий "подлой российской атаки".

"Почти ежедневно эти изверги убивают наших земляков только за то, что они хотят жить и работать дома, в свободной Херсонской области", – резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/570854188390875/

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, трагедия, погибшие, мужчины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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