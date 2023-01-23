Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, погиб мужчина – ОВА

Российские снаряды попали в здание в поселке Антоновка, отметил Янушевич Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Избежать трагедии не удалось. Российские снаряды попали в здание в поселке Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены – во дворе погиб мужчина. Его жизнь унес обломок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", – написал руководитель ОВА.

Янушевич опубликовал видео последствий "подлой российской атаки".

"Почти ежедневно эти изверги убивают наших земляков только за то, что они хотят жить и работать дома, в свободной Херсонской области", – резюмировал глава ОВА.