Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, погиб мужчина – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Избежать трагедии не удалось. Российские снаряды попали в здание в поселке Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены – во дворе погиб мужчина. Его жизнь унес обломок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", – написал руководитель ОВА.
Янушевич опубликовал видео последствий "подлой российской атаки".
"Почти ежедневно эти изверги убивают наших земляков только за то, что они хотят жить и работать дома, в свободной Херсонской области", – резюмировал глава ОВА.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.