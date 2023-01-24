Российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне – Янушевич

Об этом в Facebook сообщил уволенный сегодня глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"В Херсоне армия России обстреляла роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление, – написал он. – Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал".

По словам Янушевича, "нет пострадавших и в школе, и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу".

"На места вражеских ударов выехали экстренные службы", – отметил Янушевич.