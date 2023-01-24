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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне – Янушевич

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В результате обстрела оккупантами Херсона предварительно никто не пострадал, отметил Янушевич
В результате обстрела оккупантами Херсона предварительно никто не пострадал, отметил Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска 24 января в очередной раз обстреляли Херсон.

Об этом в Facebook сообщил уволенный сегодня глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"В Херсоне армия России обстреляла роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление, – написал он. – Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал".

По словам Янушевича, "нет пострадавших и в школе, и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу".

"На места вражеских ударов выехали экстренные службы", – отметил Янушевич.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0rWzEERgx8cBfDxEWoBXvmkroccG9dEsHxtNFV2QJmRL1DQnWqxzBVcukhPAi4vuul

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсон, больница, роддом, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, школы, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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