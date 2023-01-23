В Херсоне остается до 60 тыс. жителей – первый замглавы облсовета

Об этом 23 января на брифинге, который транслировал в YouTube "Укринформ", сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Мы можем говорить о 55–60 тыс. людей, если мы говорим про Херсон... 320–330 тыс. [было] до начала войны [24 февраля 2022 года]", – сказал Соболевский.
По его словам, ежедневно из Херсона выезжает от 50 до 100 человек, эвакуация мирных жителей продолжается.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.