В Херсоне остается до 60 тыс. жителей – первый замглавы облсовета

Об этом 23 января на брифинге, который транслировал в YouTube "Укринформ", сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Мы можем говорить о 55–60 тыс. людей, если мы говорим про Херсон... 320–330 тыс. [было] до начала войны [24 февраля 2022 года]", – сказал Соболевский.

По его словам, ежедневно из Херсона выезжает от 50 до 100 человек, эвакуация мирных жителей продолжается.