ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский уволил глав четырех областей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский уволил глав ОГА в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях
Зеленский уволил глав ОГА в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января уволил глав администраций Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областей. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Указом №37/2023 Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Указом №38/2023 глава государства уволил главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

 Указом №39/2023 президент Украины уволил главу Сумской области Дмитрия Живицкого.

 Указом №40/2023 Зеленский уволил главу Херсонской области Ярослава Янушевича.

Указано, что все главы ОГА уволены согласно поданным заявлениям.

Также 24 января Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОГА, сразу же назначив его заместителем главы Офиса президента Украины.

Проекты указов Зеленского об увольнении глав пяти областей были согласованы на заседании Кабинета министров 24 января.

На данный момент неизвестно, когда будут назначены новые главы в этих пяти областях. Фамилии кандидатов на эти должности пока не  озвучивались. Претендентов на должность глав ОГА выдвигает, собеседует и утверждает Кабмин, после чего приказ о назначении подписывает президент Украины.

Теги: Украина, Сумская область, Херсонская область, Днепр, Днепропетровская область, Запорожская область, Херсонская ОГА, Запорожская ОГА, Владимир Зеленский, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, губернатор, Сумская ОГА, увольнение, назначение, Дмитрий Живицкий, Кабмин, Александр Старух, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Te la passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
  Te la passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (191529)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (190822)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (56448)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (48543)
5
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (37269)
6
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36739)
7
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (33990)
8
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30760)
 
 
 
 