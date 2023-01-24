Зеленский уволил глав четырех областей

Указом №37/2023 Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Указом №38/2023 глава государства уволил главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Указом №39/2023 президент Украины уволил главу Сумской области Дмитрия Живицкого.

Указом №40/2023 Зеленский уволил главу Херсонской области Ярослава Янушевича.

Указано, что все главы ОГА уволены согласно поданным заявлениям.

Также 24 января Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОГА, сразу же назначив его заместителем главы Офиса президента Украины.

Проекты указов Зеленского об увольнении глав пяти областей были согласованы на заседании Кабинета министров 24 января.

На данный момент неизвестно, когда будут назначены новые главы в этих пяти областях. Фамилии кандидатов на эти должности пока не озвучивались. Претендентов на должность глав ОГА выдвигает, собеседует и утверждает Кабмин, после чего приказ о назначении подписывает президент Украины.