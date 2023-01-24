В Украине – самая большая волна увольнений топ-чиновников с начала полномасштабной войны. Главное

Волна увольнений, или "Государство не проявит слабости"

После череды скандалов, связанных с закупками в Минобороны, поездками госслужащих в отпуск за границу и обвинениями во взяточничестве топ-чиновников, вечером 22 января президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении сказал, что "видит и слышит , что говорят в обществе на разных уровнях".

23 января он заявил о кадровых решениях. Зеленский не привел никаких деталей, но сказал, что "государство не проявит слабости".

"Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не обращать внимания на войну – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – подчеркнул президент.

Офис президента и главы ОВА

В конце прошлой недели издание "Бабель" сообщало о возможном увольнении Тимошенко, 23 января вечером стало известно, что он написал заявление об уходе. Сегодня утром чиновник подтвердил это.

В заявлении, фото которого он опубликовал, указано, что отставка – "по собственному желанию". Зеленский уже подписал указ об увольнении Тимошенко.

Кроме того, отставка ждет нескольких глав областных государственных администраций. Кабмин уже согласовал увольнение пятерых руководителей ОВА. Это:

глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, фигурирующий в уголовном производстве о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью;

глава Запорожской ОВА Александр Старух;

глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич;

глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий;

глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, первые четыре будут уволены в рамках "зачистки" из-за связей с Тимошенко, а Кулеба покидает должность, так как идет на повышение – на место замглавы ОП по региональной политике.

Кто такой Тимошенко?

До 2019 года – продюсер и основатель агентства Goodmedia, которое предоставляет широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов. По информации "Бабеля", именно его компания снимала все предвыборные ролики на тот момент еще кандидата в президенты Зеленского, в том числе самый известный – о вызове на дебаты на стадионе пятого президента Украины Петра Порошенко. Goodmedia он основал в 2014 году, до этого работал спортивным журналистом.

Замглавы Офиса президента он работал с июня 2019 года. По данным "Бабеля", в команду Зеленского его привел бывший юрист Игоря Коломойского Андрей Богдан, который возглавлял Офис президента с мая 2019-го по февраль 2020-го. В ОП Тимошенко курировал проект "Большое строительство".

В октябре 2022 года Тимошенко стал фигурантом журналистского расследования – СМИ выяснили, что он пользовался внедорожником, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей. После огласки Тимошенко отказался от машины.

Кабинет Министров

Правительство на сегодняшнем заседании согласовало отставку четырех заместителей министров:

заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова;

заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукери и Вячеслава Негоды;

заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.

О причинах и предпосылках отставки Музыченко не сообщалось, Негода и Лукеря покинули ведомство после того, как 22 января был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, задержанный по подозрению во взяточничестве. По информации СМИ, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

Шаповалов ушел с должности после публикаций в СМИ и последовавшего за этим скандала в связи с закупками Минобороны. Согласно официальному релизу ведомства, чиновник, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Советник министра обороны Алексей Копытько назвал уход Шаповалова "вынужденным решением", цель которого – "показать, что никто ни за какие кресла не держится и что стабильное обеспечение армии важнее всего".

Офис генпрокурора

Утром 24 января Офис генпрокурора также сообщил об отставке – генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении своего заместителя Алексея Симоненко. Симоненко уволился "по собственному желанию", но после того, как СМИ сообщили, что он провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы".

Кроме того, после сообщений о "каникулах" Симоненко Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти.

Реакция, или "Украина имеет историю коррупции"

Ряд увольнений украинских топ-чиновников стал темой для публикации агентства Reuters. СМИ обратило внимание, что это самая крупная волна кадровых перестановок с начала полномасштабной войны и часть отставок связана с обвинениями в коррупции. В публикации утверждается, что "Украина имеет историю коррупции и шаткого управления и на нее оказывается международное давление, чтобы показать, что она может быть надежным распорядителем" помощи, предоставляемой странами Запада.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кадровые решения Зеленского "свидетельствуют о ключевых приоритетах государства".

"Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех…" – написал он в Twitter уже после сообщений об отставке Тимошенко.

Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних «заплющених очей». Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 24, 2023

Волонтера Тима Златкина в связи с отставками заинтересовала судьба замглавы ОП Олега Татарова, который фигурировал в деле о коррупции (суд обязал правоохранителей закрыть дело в связи с истечением сроков расследования).

"Утро громких заявлений об освобождении от должностей продолжается... А Татаров до сих пор спит, или что?" – отметил Златкин.

Журналистка Кристина Бердинских обратила внимание, что часть уволившихся сегодня (например, Тимошенко и Симоненко) были героями журналистских расследований Михаила Ткача.

"Поувольняют всех, о ком писал Михаил Ткач последние месяцы?" – поинтересовалась она.

"Всех", – ответил ей Железняк в комментариях.

Украинский блогер Роман Шрайк отметил, что Тимошенко и Симоненко "пострадали от имиджевых скандалов".

"Заместителя главы ОП Тимошенко журналисты поймали два раза – один раз в Chevrolet Tahoe, который General Motors предоставила Украине для эвакуации беженцев с прифронтовых территорий, а второй – за рулем нового Porsche Taycan стоимостью $100 тыс. Заместитель генпрокурора Симоненко блеснул празднованием Нового года в Марбелье, где он передвигался на "мерсе", принадлежащем бизнесмену Козловскому. Понятно, что и здесь есть намек на коррупционные связи, но если бы гром не грянул, никто бы никого не уволил, – добавил он. – Но чтобы "неделя справедливости" была полноценной, нужно еще кое-кого хотя бы насильно сфоткать с автомобилем".

Виктор Андрусив – глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего – прокомментировал кадровые ротации, запостив анекдот, в котором герой радуется увольнению, потому что "остальных посадили".

"Жизнь надо прожить так, чтобы никто не знал, кто ты такой, но все почему-то как дети радовались твоему увольнению", – отметил украинский бизнесмен Александр Деркач.

Экс-нардеп Борислав Береза в Telegram заявил, что украинские власти "услышали визитеров", посещавших Киев.

"Сегодня за утренней чашкой чая с дипломатом услышал интересную фразу: "Состоялись два визита в Украину, и начались отставки и смены в руководстве страны. Один визит публичный, один непубличный". Очень хорошо, что визитеров услышали. Плохо, что без визитов это самостоятельно не делается..." – резюмировал он.