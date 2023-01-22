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ПОЛИТИКА

Зеленский о коррупционных скандалах: Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги

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Зеленский: Сейчас основное внимание это вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе
Зеленский: Сейчас основное внимание – это вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 22 января анонсировал на следующей неделе решения по поводу борьбы с коррупцией и санкций. Об этом сообщила его пресс-служба.

Зеленский напомнил, что сегодня был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, задержанный по подозрению во взяточничестве.

"Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах. И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо. Понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Тому подобное", – заявил он.

Зеленский сказал, что "общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги".

Он также рассказал о "продвижении" украинских спецслужб в работе в отношении людей, которые "заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа". Президент подчеркнул, что "тоже будут соответствующие шаги".

"И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, что мы все ожидаем от наших институтов. От государства. Я хочу, чтобы это было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", – сказал президент.

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что НАБУ задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: коррупция, госзакупки, Владимир Зеленский, война России против Украины, Василий Лозинский
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