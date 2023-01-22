Зеленский о коррупционных скандалах: Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги

Зеленский: Сейчас основное внимание – это вопросы обороны, внешней политики, войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе Фото: EPA

Зеленский напомнил, что сегодня был уволен замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, задержанный по подозрению во взяточничестве.

"Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах. И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо. Понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Тому подобное", – заявил он.

Зеленский сказал, что "общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги".

Он также рассказал о "продвижении" украинских спецслужб в работе в отношении людей, которые "заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа". Президент подчеркнул, что "тоже будут соответствующие шаги".

"И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, что мы все ожидаем от наших институтов. От государства. Я хочу, чтобы это было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", – сказал президент.