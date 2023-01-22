Зеленский встретился с Джонсоном. Они обсудили формулу мира и членство в НАТО – ОП

"Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!" – говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба Офиса президента, Зеленский и Джонсон обсудили, как Джонсон может помочь Украине. В частности, говорили о подготовке "саммита мира", который планируют провести с целью реализации формулы мира, которую президент представил лидерам "Группы двадцати" в прошлом году.

"Одним из пунктов формулы мира являются гарантии безопасности для Украины. Уверен, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Альянса", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства рассказал Джонсону о ситуации на передовой. А также поблагодарил британский народ за помощь Украине.

Также Джонсон посетил Бучу и Бородянку Киевской области.

12 января британская газета The Guardian со ссылкой на анонимные источники сообщала, что Джонсон готовится приехать в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники газеты в Украине подтвердили планы Джонсона, но заявили, что не знают конкретных дат визита.

По информации издания, планы Джонсона вызвали "беспокойство" среди его высокопоставленных коллег по Консервативной партии. По их мнению, такая поездка может снизить авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака. Председатель специального комитета Палаты общин по обороне консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что Джонсон "не должен вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.

В то же время The Guardian со ссылкой на источники отметила, что между Джонсоном и Зеленским дружеские отношения.