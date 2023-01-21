Минобороны Украины закупает продукты для военных в два-три раза дороже, чем они стоят в супермаркете – расследование СМИ

Объем годового контракта на продукты и обслуживание в шести областях составляет 13,16 млрд грн Фото: Інформагентство АрміяInform / Facebook

В распоряжении автора статьи Юрия Николова оказалось соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги организации питания в 2023 году в военных частях, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Общий объем контракта на продукты и обслуживание в шести областях составляет 13,16 млрд грн.

По сравнению со стоимостью аналогичных позиций в сети магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева, цены поставщиков Минобороны оказались завышенными в два-три раза.

Так, яйца для армии будут покупаться по 17 грн/шт., тогда как в магазине они сейчас стоят 7 грн/шт. Куриные бедра – по 120 грн/кг при реальной цене в супермаркете 80 грн/кг, картофель – по 22 грн/кг вместо 9 грн/кг.

Журналист отмечает, что взятые для примера цены в магазине – розничные, оптовые закупки подразумевают еще более низкую стоимость. Цена приготовления и подачи еды вынесена в отдельную строку соглашения.

"Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", – говорится в статье.

Многомиллиардный контракт с МО подписало ООО "Актив компани". Издание пишет, что уставный капитал фирмы – 1 тыс. грн. При этом в 2021 году предприятию отозвали свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и отчетности.

Перед этим в 2019 году "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Национальной полиции Украины №12019100100003229 за вероятную подделку тендерных документов на поставку мяса для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Со стороны МО соглашение в декабре подписал директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. По данным, он был фигурантом расследования по делу $580 тыс. при закупке военной амуниции в августе 2022-го, но после обыска ему не выдвинули обвинений.

Редакция Zn.ua сообщила, что Минобороны проигнорировала запросы журналистов на эту тему.