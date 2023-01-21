ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины закупает продукты для военных в два-три раза дороже, чем они стоят в супермаркете – расследование СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Объем годового контракта на продукты и обслуживание в шести областях составляет 13,16 млрд грн
Объем годового контракта на продукты и обслуживание в шести областях составляет 13,16 млрд грн
Фото: Інформагентство АрміяInform / Facebook

Продукты питания, которые Министерство обороны Украины оптом покупает для Вооруженных сил, стоят в два-три раза дороже, цем в розничных магазинах. Об этом 21 января пишет Zn.ua.

В распоряжении автора статьи Юрия Николова оказалось соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги организации питания в 2023 году в военных частях, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Общий объем контракта на продукты и обслуживание в шести областях составляет 13,16 млрд грн. 

По сравнению со стоимостью аналогичных позиций в сети магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева, цены поставщиков Минобороны оказались завышенными в два-три раза.

Так, яйца для армии будут покупаться по 17 грн/шт., тогда как в магазине они сейчас стоят 7 грн/шт. Куриные бедра – по 120 грн/кг при реальной цене в супермаркете 80 грн/кг, картофель – по 22 грн/кг вместо 9 грн/кг.

Журналист отмечает, что взятые для примера цены в магазине – розничные, оптовые закупки подразумевают еще более низкую стоимость. Цена приготовления и подачи еды вынесена в отдельную строку соглашения. 

"Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", – говорится в статье.

Многомиллиардный контракт с МО подписало ООО "Актив компани". Издание пишет, что уставный капитал фирмы – 1 тыс. грн. При этом в 2021 году предприятию отозвали свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и отчетности.

Перед этим в 2019 году "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Национальной полиции Украины №12019100100003229 за вероятную подделку тендерных документов на поставку мяса для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Со стороны МО соглашение в декабре подписал директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. По данным, он был фигурантом расследования по делу $580 тыс.  при закупке военной амуниции в августе 2022-го, но после обыска ему не выдвинули обвинений.

Редакция Zn.ua сообщила, что Минобороны проигнорировала запросы журналистов на эту тему.

Теги: бюджет, продукты, Зеркало недели, расследование, Минобороны, Национальная полиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (46342)
2
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (37025)
3
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (30145)
4
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (28182)
5
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (25422)
6
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (20935)
7
Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик (18705) G
8
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (17472)
 
 
 
 