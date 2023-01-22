Подозреваемый во взяточничестве замминистра Лозинский уволен, начата проверка всех проектов Минрегиона – Кубраков

Он напомнил, что 21 января сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств.
"В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Он был задержан при получении неправомерной выгоды в размере $400 тыс. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", – написал Кубраков.
Вице-премьер отметил, что сейчас до сих пор продолжается начатый в конце декабря процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры.
"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой", – отметил Кубраков.
Министр сообщил, что поручил своей команде начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные средства, так и за средства международных финансовых учреждений.
Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что НАБУ задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.
22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура.