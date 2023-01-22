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Подозреваемый во взяточничестве замминистра Лозинский уволен, начата проверка всех проектов Минрегиона – Кубраков

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Кубраков: При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой
Кубраков: При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Решением Кабинета Министров Василий Лозинский, которого антикоррупционные органы задержали по подозрению во взяточничестве, уволен с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил в Facebook глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков.

Он напомнил, что 21 января сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств.

"В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Он был задержан при получении неправомерной выгоды в размере $400 тыс. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", – написал Кубраков.

Вице-премьер отметил, что сейчас до сих пор продолжается начатый в конце декабря процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры.

"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой", – отметил Кубраков.

Министр сообщил, что поручил своей команде начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные средства, так и за средства международных финансовых учреждений.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0MjP93a2FYL9NyRzGNn12xy6KLrRAEu51xxj1NFdW2EXioAL8tazbSnzGNALsX8Djl

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что НАБУ задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура. 

Теги: Министерство инфраструктуры, взятка, задержание, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Мининфраструктуры, САП, уголовное производство, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство развития общин и территорий, Александр Кубраков, Кабмин, Василий Лозинский
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