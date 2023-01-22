Подозреваемый во взяточничестве замминистра Лозинский уволен, начата проверка всех проектов Минрегиона – Кубраков

Кубраков: При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Он напомнил, что 21 января сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств.

"В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Он был задержан при получении неправомерной выгоды в размере $400 тыс. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", – написал Кубраков.

Вице-премьер отметил, что сейчас до сих пор продолжается начатый в конце декабря процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры.

"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой", – отметил Кубраков.

Министр сообщил, что поручил своей команде начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные средства, так и за средства международных финансовых учреждений.