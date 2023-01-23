Замминистра общин, территорий и инфраструктуры Украины подозревают во взяточничестве при закупке генераторов – СМИ

"Источники УП сообщили, что Лозинский обвиняется в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 млрд грн", – говорится в сообщении.
О задержании Лозинского, который был назначен заместителем министра с 27 декабря 2022 года, первой сообщила 21 января 2023 года "Украинская правда".
По данным издания, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года, оно расследуется по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
В Министерстве инфраструктуры, которое ранее объединили с Министерством развития общин и территорий, и.о. главы которого был ранее Лозинский, Лозинского пообещали уволить.
Осенью 2022 года российские оккупанты начали массово обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в связи с чем в стране введен режим аварийных и плановых отключений электричества.
Генераторы Украине передают страны из разных частей мира, в том числе Казахстан и ОАЭ. Только страны Европейского союза в 2022 году передали Украине более 1 тыс. генераторов.
По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.