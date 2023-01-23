Замминистра общин, территорий и инфраструктуры Украины подозревают во взяточничестве при закупке генераторов – СМИ

По данным УП, речь идет о взятке в $400 тыс. Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Источники УП сообщили, что Лозинский обвиняется в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

О задержании Лозинского, который был назначен заместителем министра с 27 декабря 2022 года, первой сообщила 21 января 2023 года "Украинская правда".

По данным издания, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года, оно расследуется по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В Министерстве инфраструктуры, которое ранее объединили с Министерством развития общин и территорий, и.о. главы которого был ранее Лозинский, Лозинского пообещали уволить.