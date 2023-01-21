В Мининфраструктуры заявили, что уволят задержанного, по данным СМИ, и.о. министра развития общин и территорий

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского, и.о. министра развития общин и территорий Украины, из-за хищений бюджетных средств. [...] Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что, по информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало заместителя министра.
"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию", – подчеркнули в Мининфраструктуры.
О задержании Лозинского сообщила 21 января "Украинская правда". По ее данным, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года, оно расследуется по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Лозинского "Украинская правда" называет заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Издание отмечает, что эту должность Лозинский получил после объединения Мининфраструктуры и Министерства развития общин и территорий Украины.