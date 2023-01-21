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В Мининфраструктуры заявили, что уволят задержанного, по данным СМИ, и.о. министра развития общин и территорий

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СМИ пишут, что НАБУ начало расследование в сентябре 2022 года
СМИ пишут, что НАБУ начало расследование в сентябре 2022 года
Фото: НАБУ / Facebook

Временно исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского уволят, заявили 21 января в Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского, и.о. министра развития общин и территорий Украины, из-за хищений бюджетных средств. [...] Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, по информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало заместителя министра.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0RBTLud4GUMGZvsUwk7scNDiu4cr6SurLuem4uMZELXoof4G47K1k3BawKvEGVUrAl

Контекст:

О задержании Лозинского сообщила 21 января "Украинская правда". По ее данным, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года, оно расследуется по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Лозинского "Украинская правда" называет заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Издание отмечает, что эту должность Лозинский получил после объединения Мининфраструктуры и Министерства развития общин и территорий Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: следствие, антикоррупционное бюро, документы, задержание, хищения, НАБУ, Мининфраструктуры, увольнение, уголовное производство, обыски, Александр Кубраков
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