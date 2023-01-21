В Мининфраструктуры заявили, что уволят задержанного, по данным СМИ, и.о. министра развития общин и территорий

СМИ пишут, что НАБУ начало расследование в сентябре 2022 года Фото: НАБУ / Facebook

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского, и.о. министра развития общин и территорий Украины, из-за хищений бюджетных средств. [...] Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, по информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало заместителя министра.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию", – подчеркнули в Мининфраструктуры.