Всех сотрудников ГАСИ уволят, в штат нового ведомства их принимать не будут – Чернышов

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", Чернышов на брифинге сказал, что ни одного сотрудника ГАСИ не приняли и не примут на работу в новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

"Очень рад констатировать, что сегодня ГАСИ прекращает деятельность и с завтрашнего дня новая организация – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства – начинает свою работу. Это решение принято сегодня. То есть с сегодняшнего дня ГАСИ уже не существует. Более того, в структуре ГИАГ не будет ни одного работника из бывшей ГАСИ. Для нас очень необходимо обращать на это внимание. Это ответственное направление, все должно быть абсолютно транспарентно и предсказуемо", – сказал Чернышов.

Он заявил, что правительство столкнулось с существенным сопротивлением в ходе реформирования отрасли, но пообещал, что это не остановит Кабмин.

Министр сказал, что ГИАГ – "принципиально новый орган". По словам Чернышова, "бекграунд" претендентов на должности в ГИАМ проверяли сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

"Чем отличается новая организация от той, которую сегодня окончательно ликвидировали? ГИАГ – это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с другой структурой, полномочиями и, главное, с новыми принципами работы", – подчеркнул он.