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Всех сотрудников ГАСИ уволят, в штат нового ведомства их принимать не будут – Чернышов

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Глава Мингрегина Чернышов заявил, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства это "принципиально новый орган"
Глава Мингрегина Чернышов заявил, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства – это "принципиально новый орган"
Фото: minregion.gov.ua

Все сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) будут уволены в результате ликвидации органа. Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил 15 сентября.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", Чернышов на брифинге сказал, что ни одного сотрудника ГАСИ не приняли и не примут на работу в новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

"Очень рад констатировать, что сегодня ГАСИ прекращает деятельность и с завтрашнего дня новая организация – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства – начинает свою работу. Это решение принято сегодня. То есть с сегодняшнего дня ГАСИ уже не существует. Более того, в структуре ГИАГ не будет ни одного работника из бывшей ГАСИ. Для нас очень необходимо обращать на это внимание. Это ответственное направление, все должно быть абсолютно транспарентно и предсказуемо", – сказал Чернышов. 

Он заявил, что правительство столкнулось с существенным сопротивлением в ходе реформирования отрасли, но пообещал, что это не остановит Кабмин. 

Министр сказал, что ГИАГ – "принципиально новый орган". По словам Чернышова, "бекграунд" претендентов на должности в ГИАМ проверяли сотрудники Национального антикоррупционного бюро. 

"Чем отличается новая организация от той, которую сегодня окончательно ликвидировали? ГИАГ – это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган с другой структурой, полномочиями и, главное, с новыми принципами работы", – подчеркнул он.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

В декабре правительство решило ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них создать новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

19 мая 2021 года главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства назначили Семена Кривоноса.

15 сентября Кабмин ликвидировал ГАСИ и передал ГИАГ полномочия и функции государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Пока в штат нового органа набрали около 200 человек (закрыли около 30% вакансий), они уже работают, всего в штате ведомства 660 человек, сказал Чернышов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, НАБУ, реформа, ГАСИ, Алексей Чернышов, Государственная инспекция градостроительства, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства
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