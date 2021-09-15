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Саакашвили: Сегодняшнее заседание Кабмина покажет, кто окажется на стороне народа Украины, а кто – врагами своего народа

Саакашвили: Все это время даную реформу тормозил финансовый блок правительства
Саакашвили: Все это время даную реформу тормозил финансовый блок правительства
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

15 сентября на заседании правительства Украины рассмотрят два "очень важных вопроса". Об этом в Facebook написал бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

Один из вопросов – электронное растаможивание автомобилей.

"Данную реформу тормозил финансовый блок правительства, потому что это лишает их коррупционных доходов до $300 млн в год, но зато облегчает жизнь миллионам украинцев, которые будут в ближайшие годы покупать машины", – заявил Саакашвили.

Второй вопрос – о запуске Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), которая будет выдавать строительные разрешения. Глава Исполнительного комитета реформ подчеркнул, что инспекция взяла на себя обязательство выдавать разрешения в течение 48 часов.

"Голосование за эти два вопроса для меня будет являться лакмусовой бумажкой – есть ли в Украине вообще какой-нибудь шанс для реформ или это все разводняки и заговаривание зубов. Поэтому, скрестив пальцы, жду сегодняшнего заседания правительства, чтобы узнать, кто окажется на стороне народа Украины, а кто – врагами своего народа", – добавил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/391061809056089

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

В декабре правительство решило ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них создать новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

ГАСИ 15 сентября 2021 года прекратит существование.

Растаможивание автомобилей в Украине станет доступно через портал государственных услуг "Дія". Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Офиса президента. В течение пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей снизят на 30%.

Теги: Украина, коррупция, автомобили, Михаил Саакашвили, правительство, ГАСИ, Кабмин, Государственная инспекция градостроительства
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