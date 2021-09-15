Саакашвили: Сегодняшнее заседание Кабмина покажет, кто окажется на стороне народа Украины, а кто – врагами своего народа

Один из вопросов – электронное растаможивание автомобилей.

"Данную реформу тормозил финансовый блок правительства, потому что это лишает их коррупционных доходов до $300 млн в год, но зато облегчает жизнь миллионам украинцев, которые будут в ближайшие годы покупать машины", – заявил Саакашвили.

Второй вопрос – о запуске Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), которая будет выдавать строительные разрешения. Глава Исполнительного комитета реформ подчеркнул, что инспекция взяла на себя обязательство выдавать разрешения в течение 48 часов.

"Голосование за эти два вопроса для меня будет являться лакмусовой бумажкой – есть ли в Украине вообще какой-нибудь шанс для реформ или это все разводняки и заговаривание зубов. Поэтому, скрестив пальцы, жду сегодняшнего заседания правительства, чтобы узнать, кто окажется на стороне народа Украины, а кто – врагами своего народа", – добавил Саакашвили.