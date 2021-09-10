ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Государственная архстройинспекция Украины прекратит свою работу 15 сентября – Минрегионстрой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ликвидировать ГАСИ президент обещал полтора года назад
Ликвидировать ГАСИ президент обещал полтора года назад
Фото: Державна архітектурно-будівельна інспекція України / Facebook

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) работает до 15 сентября, затем она прекратит существование. Об этом 9 сентября в эфире "Українського радіо" сообщил министр общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"15 сентября ГАСИ завершает свое функционирование, начинает работать совершенно новый орган, который уже создан и укомплектован персоналом, – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства", – сказал министр.

По его словам, все необходимые изменения в законодательство еще не внесены, но "уже даже сейчас действует единая электронная система в сфере градостроительства, которая позволяет четко и прозрачно следить за прохождением документов, подавать заявки".

"В рамках новой системы коррупционные риски отсутствуют совсем по нескольким причинам. Во-первых, это электронная система, как будет работать, отсутствие контактов между участниками процесса. Также это ответственность, потому что в основу реформы строительно-архитектурной сферы положены два ключевых тезиса: либерализация определенных процессов строительства и криминализация ответственности за нарушения", – объяснил Чернышов.

Позже на сайте Минрегионстроя уточнили, что в новую инспекцию набрали 30% сотрудников.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.

19 мая 2021 года главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства назначили Семена Кривоноса.

Теги: строительство, архитектура, реформа, ГАСИ, Алексей Чернышов, Государственная инспекция градостроительства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом продемонстрировала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом продемонстрировала тело
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS