"Вовчик, что ты хочешь почитать? Ваня, тебя скоро уволят". Богдан заявил, что его Telegram хотели взломать

Богдан: Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу Фото: Андрей Богдан / Facebook

"Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было, – написал он, обращаясь, возможно, к президенту Владимиру Зеленскому и главе Службы безопасности Ивану Баканову. – И еще, ребята. Хотел вам сказать: вы сказочно тупые".

Богдан опубликовал скриншот сообщений в Telegram с кодом подтверждения для входа в аккаунт. Они были получены сегодня в период с 20.10 до 21.55.

Судя по сообщению экс-главы ОПУ, занималась этим вопросом Служба безопасности Украины.