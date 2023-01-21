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НАБУ задержало по делу о злоупотреблении властью замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры – СМИ

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Лозинский якобы фигурирует в уголовном производстве, открытом в 2022 году
Лозинский якобы фигурирует в уголовном производстве, открытом в 2022 году
Фото: Мінрегіон / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Василия Лозинского, который временно возглавлял Министерство развития общин и территорий Украины до объединения ведомства с Министерством инфраструктуры. Об этом 21 января сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и правительстве.

Собеседники издания утверждают, что уголовное производство, в котором фигурирует Лозинский, открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

"Украинская правда" пишет, что дело расследуется с сентября 2022 года.

Лозинского издание называет заместителем министра 

На сайте этого ведомства о Лозинском упоминаний нет.

На сайте Кабинета Министров Украины есть решение о назначении Лозинского с 27 декабря 2022 года заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: антикоррупционное бюро, хищения, НАБУ, Министерство развития общин и территорий
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