"Собираюсь доказывать свою правоту". Коболев прокомментировал подозрение САП и НАБУ за выписанную себе премию в $10 млн

Бывший глава правления Коболев ранее сообщал, что в 2018 году перевел деньги своей матери в США Фото: ЕРА

По его словам, он знал о том, что подозрение будет, и вернулся в Украину из-за ее пределов, чтоб не выглядеть беглецом.

"Понимая, что происходит подготовка [подозрения], когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", – написал Коболев.

Дело против него касается выплаты премий правлению НАК в 2018 году в размере 229 млн грн ($10 млн). Следствие пришло к выводу, что председатель правления инициировал незаконные изменения в уставных документах, которые ограничивали размер поощрений топ-менеджерам на госпредприятиях.

Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.

Коболев был председателем правления НАК "Нафтогаз України" с 26 марта 2014 по 28 апреля 2021 года.