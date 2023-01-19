"Собираюсь доказывать свою правоту". Коболев прокомментировал подозрение САП и НАБУ за выписанную себе премию в $10 млн

По его словам, он знал о том, что подозрение будет, и вернулся в Украину из-за ее пределов, чтоб не выглядеть беглецом.
"Понимая, что происходит подготовка [подозрения], когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", – написал Коболев.
Дело против него касается выплаты премий правлению НАК в 2018 году в размере 229 млн грн ($10 млн). Следствие пришло к выводу, что председатель правления инициировал незаконные изменения в уставных документах, которые ограничивали размер поощрений топ-менеджерам на госпредприятиях.
Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.
Коболев был председателем правления НАК "Нафтогаз України" с 26 марта 2014 по 28 апреля 2021 года.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.
Коболев сообщил, что перевел деньги в США – своей матери. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, более 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.
В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України" в размере $46,3 млн.
18 июля 2018 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
В сентябре 2018 года Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату список сотрудников компании, получивших премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
28 апреля 2021 года стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогазу", на его место назначили Юрия Витренко. В числе одной из причин увольнения Коболева в 2021 году были и "суперпремии для топ-менеджмента", заявлял народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов.
В опубликованном изданием "Forbes Украина" 9 февраля 2022 года интервью Коболев заявил, что не исключает, что будет судиться за часть премии. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это не обязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании.