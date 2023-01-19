САП сообщила о подозрении бывшему главе правления "Нафтогазу", который выписал себе премию в $10 млн

По данным следствия, он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"В 2018 году председатель правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз України", включая членов правления. Позже должностное лицо подготовило изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе премию в размере $10 млн", – говорится в сообщении САП.

Прокуроры считают, что чиновник сознательно скрыл от коллег, согласовавших это решение, что для руководителей госпредприятий закон устанавливает ограничения на премии, а именно – не более 36 должностных окладов в год. В результате набсовет "Нафтогазу" одобрил поправки, которые обеспечили председателю правления выплату премий.

В САП отмечают, что в течение 2018–2021 годов должностные лица НАК не способствовали расследованию, скрывая от следствия документы и материалы компании.

Санкция, по которой сообщено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В сообщении САП не названа фамилия фигуранта. С 26 марта 2014-го по 28 апреля 2021 года председателем правления НАК "Нафтогаз України" был Андрей Коболев.