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ДЕНЬГИ

САП сообщила о подозрении бывшему главе правления "Нафтогазу", который выписал себе премию в $10 млн

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В указанный прокурорами период правление "Нафтогазу" возглавлял Коболев
В указанный прокурорами период правление "Нафтогазу" возглавлял Коболев
Фото: Employer Leadership Summit / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении бывшему главе правления НАК "Нафтогаз". Об этом пресс-служба САП 19 января информирует в Facebook.

По данным следствия, он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"В 2018 году председатель правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз України", включая членов правления. Позже должностное лицо подготовило изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе премию в размере $10 млн", – говорится в сообщении САП.

Прокуроры считают, что чиновник сознательно скрыл от коллег, согласовавших это решение, что для руководителей госпредприятий закон устанавливает ограничения на премии, а именно – не более 36 должностных окладов в год. В результате набсовет "Нафтогазу" одобрил поправки, которые обеспечили председателю правления выплату премий. 

В САП отмечают, что в течение 2018–2021 годов должностные лица НАК не способствовали расследованию, скрывая от следствия документы и материалы компании.

Санкция, по которой сообщено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В сообщении САП не названа фамилия фигуранта. С 26 марта 2014-го по 28 апреля 2021 года председателем правления НАК "Нафтогаз України" был Андрей Коболев.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0QiG2rDZyx88EKhubQxocYFL3AUiXZzGtdPTrivnVNMfcRNKVJau1emFD8myB31UBl

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев сообщил, что перевел деньги в США – своей матери. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, более 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.

В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України" в размере $46,3 млн.

18 июля 2018 года  Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

В сентябре 2018 года Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату список сотрудников компании, получивших премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

28 апреля 2021 года стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогазу", на его место назначили Юрия Витренко. В числе одной из причин увольнения Коболева в 2021 году были и "суперпремии для топ-менеджмента", заявлял народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов.

В опубликованном изданием "Forbes Украина" 9 февраля 2022 года интервью Коболев заявил, что не исключает, что будет судиться за часть премии. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это не обязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, следствие, премия, НАБУ, подозрение, САП
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