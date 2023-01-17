Шмыгаль: Двух недель достаточно, чтобы до 31 января предоставить перечень из трех кандидатов на должность директора НАБУ

Об этом 17 января на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
В частности, в Украине назначили главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, по результатам "прозрачного отбора на основе международных стандартов" сформирован Высший совет правосудия, добавил Шмыгаль.
Премьер Украины также анонсировал "первый в истории нашей независимости конкурсный отбор судей в Конституционный Суд".
"Мы и дальше должны демонстрировать высокую динамику демократических преобразований. Одним из ключевых шагов на этом этапе является завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Уже пройдено пять этапов из девяти, – сообщил Шмыгаль. – Сейчас правительство озабочено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическую задачу, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с конкурсной комиссией. Уверен, что двух недель достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января предоставить перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ".
По словам главы Кабмина, для Украины важно "своевременно и в полном объеме" выполнить домашнюю работу, первая оценка которой состоится 3 февраля в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве.
"В частности, завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро", – резюмировал Шмыгаль.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ.
С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.
16 января 2023 года комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ отобрала 22 кандидата из 49, допущенных к очередному этапу конкурса.
"Следующий этап – практическая задача – будет происходить в один день одновременно для всех кандидатов. [...] Комиссия поручила рабочей группе обратиться с предложением к кандидатам подать имущественные декларации за 2021-й и 2022 год и обнародовать информацию о кандидатах – автобиографии, анкеты и имущественные декларации с учетом требований законодательства", – указывается в Telegram комиссии.