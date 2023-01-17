ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль: Двух недель достаточно, чтобы до 31 января предоставить перечень из трех кандидатов на должность директора НАБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для Украины важно "своевременно и в полном объеме" выполнить домашнюю работу, первая оценка которой состоится 3 февраля в ходе саммита Украина ЕС, отметил Шмыгаль
Для Украины важно "своевременно и в полном объеме" выполнить домашнюю работу, первая оценка которой состоится 3 февраля в ходе саммита Украина – ЕС, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

С момента получения статуса кандидата на членство в ЕС, Украина предприняла ряд шагов, обеспечивающих необратимость реформ и соответствующих семи рекомендациям Еврокомиссии.

Об этом 17 января на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

В частности, в Украине назначили главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, по результатам "прозрачного отбора на основе международных стандартов" сформирован Высший совет правосудия, добавил Шмыгаль.

Премьер Украины также анонсировал "первый в истории нашей независимости конкурсный отбор судей в Конституционный Суд".

"Мы и дальше должны демонстрировать высокую динамику демократических преобразований. Одним из ключевых шагов на этом этапе является завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Уже пройдено пять этапов из девяти, – сообщил Шмыгаль. – Сейчас правительство озабочено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическую задачу, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с конкурсной комиссией. Уверен, что двух недель достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января предоставить перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ".

По словам главы Кабмина, для Украины важно "своевременно и в полном объеме" выполнить домашнюю работу, первая оценка которой состоится 3 февраля в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве.

"В частности, завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро", – резюмировал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/487195126886733/

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ.

С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.

16 января 2023 года комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ отобрала 22 кандидата из 49, допущенных к очередному этапу конкурса.

"Следующий этап – практическая задача – будет происходить в один день одновременно для всех кандидатов. [...] Комиссия поручила рабочей группе обратиться с предложением к кандидатам подать имущественные декларации за 2021-й и 2022 год и обнародовать информацию о кандидатах – автобиографии, анкеты и имущественные декларации с учетом требований законодательства", – указывается в Telegram комиссии.

Теги: Украина, Конституционный Суд, правительство, реформы, конкурс, законодательство, саммит, НАБУ, Высший совет правосудия, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, членство, Кабмин, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (224571)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (163165)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (130005)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (103221)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (88611)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (59857)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (48552)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (27645)
 
 
 
 