Шмыгаль: Двух недель достаточно, чтобы до 31 января предоставить перечень из трех кандидатов на должность директора НАБУ

Для Украины важно "своевременно и в полном объеме" выполнить домашнюю работу, первая оценка которой состоится 3 февраля в ходе саммита Украина – ЕС, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 17 января на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

В частности, в Украине назначили главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, по результатам "прозрачного отбора на основе международных стандартов" сформирован Высший совет правосудия, добавил Шмыгаль.

Премьер Украины также анонсировал "первый в истории нашей независимости конкурсный отбор судей в Конституционный Суд".

"Мы и дальше должны демонстрировать высокую динамику демократических преобразований. Одним из ключевых шагов на этом этапе является завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Уже пройдено пять этапов из девяти, – сообщил Шмыгаль. – Сейчас правительство озабочено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическую задачу, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с конкурсной комиссией. Уверен, что двух недель достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января предоставить перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ".

По словам главы Кабмина, для Украины важно "своевременно и в полном объеме" выполнить домашнюю работу, первая оценка которой состоится 3 февраля в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве.

"В частности, завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро", – резюмировал Шмыгаль.