В ЕС ожидают, что Украина изменит закон о КСУ с соблюдением рекомендаций Венецианской комиссии

В Еврокомиссии призывают учесть выводы Венецианской комиссии и увеличить роль международных экспертов в отборе судей КСУ Фото: depositphotos.com

По ее словам, в Еврокомиссии все еще ожидают, что украинские власти учтут рекомендации Венецианской комиссии, в частности, по увеличению количества членов Консультативной группы экспертов.

"Еврокомиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии, опубликованные после принятия закона 19 декабря, включая увеличение количества членов КГЭ до семи. Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений", – сказала представительница Еврокомиссии.

По ее словам, это особенно важно для укрепления доверия общественности к новому процессу отбора судей.

Реформа отбора судей КСУ является одним из условий, выдвинутых Еврокомиссией, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Европейская Комиссия будет внимательно следить за этим процессом. Прогресс в судебной реформе остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины", – подчеркнула спикер.

Закон, проголосованный Радой 13 декабря, предлагает привлечь к проведению конкурса на должности судей КСУ новый специальный орган – Консультативную группы экспертов.

В состав этой группы должно входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), а также международных и иностранных организаций.

Еще до принятия законопроекта послы стран G7 призывали обеспечить при отборе кандидатов "значимое привлечение независимых экспертов, включая право решающего голоса". Уже после голосования Радой, 19 декабря, Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение относительно документа. В частности, комиссия рекомендовала упростить процедуру избрания члена группы парламентом во избежание парализации институции, а также увеличить количество ее членов до семи. Седьмого члена комиссия также советовала назначить по международной квоте.

Однако 20 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, не ветируя его для внесения правок.