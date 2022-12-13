Рада назначила своим представителем в Конституционном Суде Украины нардепа от "Слуги народа" Дырдина

Кандидатуру Дырдина, по его словам, поддержали 270 нардепов Фото: Максим Дирдін / Facebook

"Народный депутата от фракции "Слуга народа" Максим Дырдин назначен постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента", – написала она.

Палийчук отметила, что Дырдин имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере права, а в Верховной Раде состоит в комитете по вопросам правовой политики.

В Fаcebook Дырдин отметил, что "за" его кандидатуру проголосовали 270 нардепов (при необходимых 226).

Предыдущим представителем Рады в КСУ была Ольга Совгиря. 2 августа она стала судьей Конституционного Суда Украины.