ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада назначила своим представителем в Конституционном Суде Украины нардепа от "Слуги народа" Дырдина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кандидатуру Дырдина, по его словам, поддержали 270 нардепов
Кандидатуру Дырдина, по его словам, поддержали 270 нардепов
Фото: Максим Дирдін / Facebook

13 декабря Верховная Рада назначила своим представителем в Конституционном Суде Украины (КСУ) народного депутата от "Слуги народа" Максима Дырдина. Об этом сообщила в Telegrаm пресс-секретарь парламентской фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Народный депутата от фракции "Слуга народа" Максим Дырдин назначен постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента", – написала она.

Палийчук отметила, что Дырдин имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере права, а в Верховной Раде состоит в комитете по вопросам правовой политики.

В Fаcebook Дырдин отметил, что "за" его кандидатуру проголосовали 270 нардепов (при необходимых 226).

https://www.facebook.com/maksym.dyrdin/posts/pfbid034Mtqg3teyGNTGoEyN9qXZqmDDpQMjAvWEcn48XJBTgMCHwuLwTHQX3Xr61umogEwl

Предыдущим представителем Рады в КСУ была Ольга Совгиря. 2 августа она стала судьей Конституционного Суда Украины.

Контекст:

Дырдин был избран народным депутатом в 2019 году в одномандатном избирательном округе 132 (Николаевская область).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, Николаевская область, парламент, КСУ, Слуга народа, Ольга Совгиря, Максим Дырдин, нардеп, Юлия Палийчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (480870)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (225824)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (79945)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (60766)
5
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38963)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (38229)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (33551)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (32821)
 
 
 
 