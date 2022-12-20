Венецианская комиссия опубликовала выводы по законопроекту о реформе Конституционного Суда

Комиссия посоветовала назначить в консультативную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, седьмого члена из международных экспертов Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Согласно новым выводам, в консультативную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из международных экспертов. Этот седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.

Также в выводах говорится, что решение консультативной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект сейчас предусматривает шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно.