Венецианская комиссия опубликовала выводы по законопроекту о реформе Конституционного Суда

Согласно новым выводам, в консультативную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из международных экспертов. Этот седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.
Также в выводах говорится, что решение консультативной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.
Принятый Верховной Радой законопроект сейчас предусматривает шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно.
КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей 7 декабря КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.
Кроме того, сейчас в КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.
Верховная Рада на заседании 13 декабря приняла в целом законопроект №7662, которым утвердила новый порядок отбора судей КСУ на конкурсной основе.