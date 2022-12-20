Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ. Венецианская комиссия советовала его поправить

Закон, проголосованный Радой 13 декабря, предлагает привлечь к проведению конкурса новый специальный орган – совещательную группу экспертов.
В состав этой группы должно входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии "За демократию через право", а также международных и иностранных организаций.
Венецианская комиссия 20 декабря опубликовала вывод по этому закону. В нем она заявила, что в совещательную группу экспертов необходимо включить еще одного, седьмого, члена из международных экспертов. Он должен нивелировать политическое влияние на комиссию.
Также в выводах говорится, что решения консультативной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.
КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей 7 декабря КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.
Кроме того, сейчас в КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.