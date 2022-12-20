Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ. Венецианская комиссия советовала его поправить

Закон, проголосованный Радой 13 декабря, предлагает привлечь к проведению конкурса новый специальный орган – совещательную группу экспертов.

В состав этой группы должно входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии "За демократию через право", а также международных и иностранных организаций.

Венецианская комиссия 20 декабря опубликовала вывод по этому закону. В нем она заявила, что в совещательную группу экспертов необходимо включить еще одного, седьмого, члена из международных экспертов. Он должен нивелировать политическое влияние на комиссию.

Также в выводах говорится, что решения консультативной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.