Конкурсная комиссия отобрала 22 претендента на должность директора НАБУ

"16 января 2023 года на 12-м заседании комиссии [...] были утверждены результаты тестирования общих способностей, объявлен рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков, сообщено о рассмотрении жалоб и утверждена информация о кандидатах, которая будет обнародована. Так, тестирование общих способностей 13-14 января прошло 49 кандидатов из 50 допущенных по результату предыдущего этапа", – говорится в сообщении.

В комиссии рассказали, что они утвердили "общий рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков" и решили допустить к следующему этапу конкурса "кандидатов, которые разместились с 1-го по 22-е место, поскольку кандидаты, разделившие 19-22 места, набрали одинаковое количество баллов, и в соответствии с правилами проведения конкурса, также должны быть допущены к следующему этапу конкурса".

"Следующий этап – практическая задача – будет происходить в один день одновременно для всех кандидатов. [...] Комиссия поручила рабочей группе обратиться с предложением к кандидатам подать имущественные декларации за 2021-й и 2022 годы и обнародовать информацию о кандидатах – автобиографии, анкеты и имущественные декларации с учетом требований законодательства", – объясняется в посте.