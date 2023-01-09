НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, не указавшую в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook 9 января.

Представительницу монобольшинства подозревают в декларировании недостоверной информации, сказано в релизе НАБУ.

Шол, как указано в ее профиле на сайте "Слуги народа", является членом комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, возглавляет там подкомитет по вопросам развития базовых отраслей в агропромышленном комплексе.

Депутату 35 лет. Она родилась в Мариуполе, окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Была доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.