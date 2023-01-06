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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде хотят заявить о посягательстве России на государственность Украины

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Обращением Рада хочет призвать мировое сообщество признать действия РФ против Украины международным преступлением
Обращением Рада хочет призвать мировое сообщество признать действия РФ против Украины международным преступлением
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде 5 января зарегистрировали законопроект №8335 о посягательствах Российской Федерации на государственность Украины с целью ее уничтожения.

Среди авторов законопроекта – народные депутаты Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") и другие.

Как отмечается в пояснительной записке, в течение длительного времени РФ системно уничтожает украинскую национально-культурную идентичность, украинскую политическую нацию, украинскую государственность.

"Созданная в России нацистская по своей сути государственная идеология новой идентичности "русского мира" на почве мифологии об "исторической России" отрицает этническую самобытность украинского народа, его язык, культуру, религию, его право на свободное социально-экономическое, политическое и национально-культурное развитие", – говорится в записке.

Также отмечается, что любое посягательство на национальную государственность является прямой угрозой для народа, который ее создал, и угрожает его физическим уничтожением, а следовательно, имеет признаки геноцида.

"Верховная Рада этим заявлением признает решения и действия политического и военного руководства Российской Федерации, ее вооруженных сил, других военных формирований посягающими на государственность Украины, которые осуществляются с целью уничтожения украинского народа, насильственного лишения одним государством другого его международно-правовой субъектности, суверенитета и национальной государственности", – отмечается в тексте заявления.

Этим документом Верховная Рада планирует обратиться к ООН, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств, чтобы признать действия РФ против Украины международным преступлением, что позволит привлечь ее политическое и военное руководство к международно-правовой ответственности.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, ООН, война, Владимир Вятрович, депутаты, военные, оккупация, народные депутаты, геноцид, вторжение, законопроект, война России против Украины, документы, суверенитет, Ярослав Юрчишин, Слуга народа, Европейская солидарность, Федор Вениславский
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