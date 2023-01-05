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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хохляцкий ребенок – нужно задушить еще в утробе". Разговоры российских военных демонстрируют, что РФ совершает геноцид украинцев – ГУР

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Оккупант, чей разговор был обнародован ГУР, заявил, что украинцы "это всего лишь пыль"
Оккупант, чей разговор был обнародован ГУР, заявил, что украинцы – "это всего лишь пыль"
Фото: ЕРА (иллюстративное)

5 января пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовал перехват разговора российского военнослужащего с женой или подругой, в котором тот рассказывает об отношении к украинцам.

На полутораминутной записи военнослужащий озвучил ряд тезисов российской пропаганды и сказал, что украинцы – "это всего лишь хохлы, всего лишь отребье". 

"Это всего лишь пыль, блин. Ну почему вы за них переживаете? Бл...дь, это нас скоро не будет, нас сотрут с земли, наших людей этих всех кончат там. А кого не кончат – будут сами ползти и просить о пощаде. Забудь ты про эту нацию, не будет ее никогда в жизни. Осталось совсем чуть-чуть: ее сотрут с земли – и все, не будет этой хохляцкой ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть уже умирают, быстренько", – заявил оккупант. 

Собеседница спросила его: "А дети?" 

"Пох...й на них тоже. Я ...бал в рот их детей. Всех детей, у...бков, обучают в лагерях, чтобы ненавидели русских. Вот и все. Хохляцкий ребенок – нужно задушить нах...й, еще в утробе. Поэтому я буду так делать и делаю", – ответил он.

На каком участке фронта воюет оккупант, попавший на запись, не сообщается. Также неизвестно, когда сделали запись.

В ГУР подчеркивают, что этот перехват "в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целенаправленный геноцид украинской нации". 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/640389934506725/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пропаганда, военные, разведка, геноцид, дети, война России против Украины, военнослужащий, ребенок, российские оккупанты
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