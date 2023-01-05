На полутораминутной записи военнослужащий озвучил ряд тезисов российской пропаганды и сказал, что украинцы – "это всего лишь хохлы, всего лишь отребье".

"Это всего лишь пыль, блин. Ну почему вы за них переживаете? Бл...дь, это нас скоро не будет, нас сотрут с земли, наших людей этих всех кончат там. А кого не кончат – будут сами ползти и просить о пощаде. Забудь ты про эту нацию, не будет ее никогда в жизни. Осталось совсем чуть-чуть: ее сотрут с земли – и все, не будет этой хохляцкой ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть уже умирают, быстренько", – заявил оккупант.

Собеседница спросила его: "А дети?"

"Пох...й на них тоже. Я ...бал в рот их детей. Всех детей, у...бков, обучают в лагерях, чтобы ненавидели русских. Вот и все. Хохляцкий ребенок – нужно задушить нах...й, еще в утробе. Поэтому я буду так делать и делаю", – ответил он.

На каком участке фронта воюет оккупант, попавший на запись, не сообщается. Также неизвестно, когда сделали запись.

В ГУР подчеркивают, что этот перехват "в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целенаправленный геноцид украинской нации".