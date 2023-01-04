В Минэкономики объяснили, почему приостановили аукционы Prozorro. Перед этим "Слуга народа" призвала пересмотреть решение

По ее словам, с 14-го по 20 декабря 306 из 347 торгов на площадке прошли с одним участником, то есть без конкуренции. Таким образом, решение Кабмина не отменяет Prozorro, а временно меняет правила торгов.

"Были изменены правила электронных торгов: выиграет тот, кто даст наименьшую цену, заявляя первое предложение. Мы пошли на этот шаг по просьбам участников: ведь на представление первого предложения у них есть семь дней, а для ставки на понижение в аукционе – две-три минуты. И из-за блэкаута предприниматели часто не могут участвовать в торгах", – сказал она.

Министр отметила, что решение принято временно – на полгода. Изменения в процедуре закупок могут быть пересмотрены, как только ситуация с электричеством стабилизируется, уточнила Свириденко.

3 января фракция "Слуга народа" в парламенте призвала правительство Украины внести изменения в постановление об отмене аукционов в Prozorro во время войны, минимизировав коррупционные риски.

"Депутаты просят пересмотреть положения постановления, инициировав изменения к нему или предоставив разъяснения относительно стратегии минимизации коррупционных рисков в результате принятого решения и вступления его в силу. Постановление №1495 несет ряд коррупционных рисков, а также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции на указанной теме, что может негативно отразиться на уровне доверия общественности к системе Prozorro”, – написала спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram.

Подразделение государственной платформы "Prozorro.Продажі" накануне уточнило в Facebook, что постановление КМУ касается исключительно работы электронной системы публичных закупок Prozorro. Продажи будут осуществляться без изменений.

"После регистрации для участия в онлайн-торгах и подачи предложения в день аукциона вы получите ссылку на трехраундовый аукцион на повышение цены или голландский гибридный аукцион на пошаговое снижение стоимости лота", – говорится в сообщении.