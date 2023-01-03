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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины на время войны отменил аукционы в Prozorro из-за отключений света

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Электронные аукционы отменили из-за отключений света
Электронные аукционы отменили из-за отключений света
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины отменил аукционы в Prozorro на время военного положения. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Это делается потому, что из-за постоянных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах, объяснили в министерстве. 

Закупки через аукционы в системе Prozorro будут отменены до конца военного положения и в течение 90 дней после его прекращения. 

"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника окончательно и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время подачи предложения. В условиях отключения электричества и интернета не все участники имели возможность торговаться на аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Контекст:

В 2022 году с начала войны в системе Prozorro провели 94 тыс. тендеров на 120 млрд грн. Участниками закупок стали более 23 тыс. предприятий. Как отметили в пресс-службе Минэкономики, разница между общей суммой, которую государственные заказчики планировали потратить на свои закупки, и суммой, по которой были заключены контракты благодаря тендерным процедурам, составила 6 млрд грн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, экономика, аукцион, Prozorro, Юлия Свириденко
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