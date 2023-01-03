Кабмин Украины на время войны отменил аукционы в Prozorro из-за отключений света

Это делается потому, что из-за постоянных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах, объяснили в министерстве.

Закупки через аукционы в системе Prozorro будут отменены до конца военного положения и в течение 90 дней после его прекращения.

"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника окончательно и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время подачи предложения. В условиях отключения электричества и интернета не все участники имели возможность торговаться на аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.