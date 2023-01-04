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Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках и упростило такие закупки для бизнеса – замминистра экономики

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Надежда Бигун: Из-за блэкаута часто предприниматели не могут принимать участие в аукционах, когда нужно делать ставки на понижение за две минуты
Надежда Бигун: Из-за блэкаута часто предприниматели не могут принимать участие в аукционах, когда нужно делать ставки на понижение за две минуты
Фото: Nadiya Bigun / Facebook

Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках, упростило закупки для бизнеса и стимулирует предложения по наименьшей цене. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

"Отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, – собственно "аукцион". Мы сделали это по просьбе бизнеса: из-за блэкаута часто предприниматели не могут принимать участие в аукционах, когда нужно делать ставки на понижение за две минуты. Мы проверили: к концу года 42% торгов завершились неуспешно. В среднем 66% торгов имели только одно предложение, и по состоянию на конец года эта цифра выросла до 88%. Наибольшие сложности испытывают малые и средние компании, которые не могут быстро инвестировать в спутниковый интернет и генератор", – рассказала Бигун.

По ее мнению, поэтому вполне логично сделать упор на самую первую ставку, на подготовку к которой у компаний есть семь дней. Именно этим правительство стимулирует дать лучшее предложение в "нулевом раунде", что позволит экономить бюджетные средства.

"В соответствии с директивой №2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года о государственных закупках применение аукциона во время проведения процедур закупок не обязательно. Также, согласно рекомендациям Всемирного банка, Prozorro уже начала реализацию механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов. Система государственных закупок будет развиваться. Будут появляться новые процедуры, более удобные для доноров, заказчиков и исполнителей проектов по восстановлению. Поэтому новостей будет много. При этом главный принцип – открытость и честная конкуренция – всегда будет оставаться неизменным", – заявила замминистра.

https://www.facebook.com/nadiya.bigun/posts/pfbid02EGu5nuP3myedM18vR8M6UyBVWbdf3DjAb4gDpQQvaS5Rg49j29taNJj1kXEpKmwpl

Контекст:

Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов, о чем идет речь в постановлении правительства № 1495 от 30 декабря 2022 года. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, в условиях отключения электричества и интернета не все участники имели возможность торговаться на аукционе, а равный доступ является ключевым принципом публичных закупок.

Prozorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через Prozorro.

Теги: Кабинет Министров, экономика, правительство, аукцион, тендер, отключение света, Prozorro, предприниматели, Надежда Бигун
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