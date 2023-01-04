Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках и упростило такие закупки для бизнеса – замминистра экономики

Надежда Бигун: Из-за блэкаута часто предприниматели не могут принимать участие в аукционах, когда нужно делать ставки на понижение за две минуты Фото: Nadiya Bigun / Facebook

"Отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, – собственно "аукцион". Мы сделали это по просьбе бизнеса: из-за блэкаута часто предприниматели не могут принимать участие в аукционах, когда нужно делать ставки на понижение за две минуты. Мы проверили: к концу года 42% торгов завершились неуспешно. В среднем 66% торгов имели только одно предложение, и по состоянию на конец года эта цифра выросла до 88%. Наибольшие сложности испытывают малые и средние компании, которые не могут быстро инвестировать в спутниковый интернет и генератор", – рассказала Бигун.

По ее мнению, поэтому вполне логично сделать упор на самую первую ставку, на подготовку к которой у компаний есть семь дней. Именно этим правительство стимулирует дать лучшее предложение в "нулевом раунде", что позволит экономить бюджетные средства.

"В соответствии с директивой №2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года о государственных закупках применение аукциона во время проведения процедур закупок не обязательно. Также, согласно рекомендациям Всемирного банка, Prozorro уже начала реализацию механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов. Система государственных закупок будет развиваться. Будут появляться новые процедуры, более удобные для доноров, заказчиков и исполнителей проектов по восстановлению. Поэтому новостей будет много. При этом главный принцип – открытость и честная конкуренция – всегда будет оставаться неизменным", – заявила замминистра.