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НАБУ разыскивает судью Высшего админсуда Масло, ее подозревают в декларировании недостоверных данных

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Общая сумма незадекларированных судьей сведений составляет около 7,8 млн грн, заявили в НАБУ и САП
Общая сумма незадекларированных судьей сведений составляет около 7,8 млн грн, заявили в НАБУ и САП
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск судью Высшего административного суда Украины Инну Масло. Об этом 4 января сообщила пресс-служба НАБУ.

3 января Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уведомила судью о подозрении.

По информации антикоррупционных органов, она в декларации за 2020 год не указала сведения о двух земельных участках в пригороде Киева и размещенных на этих участках объектах незавершенного строительства, которыми она пользовалась совместно со своим мужем в течение года. Общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн.

В САП отмечали, что, поскольку, где судья находится, неизвестно, о подозрении ее уведомили письменно.

Теперь же в НАБУ заявили, что разыскивают эту судью. В сообщении опубликована фотография разыскиваемой и указано ее имя – Инна Масло.

Инна Масло с октября 2002 года по август 2007 года была судьей Киевского районного суда города Донецка. В августе 2007 года начала работу в Донецком окружном административном суде.

С февраля 2012 занимала (бессрочно) должность судьи Высшего административного суда Украины.

После прекращения в декабре 2017-го функционирования ВАСУ Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала перевести Масло в Донецкий апелляционный административный суд, сообщала "Судебно-юридическая газета".

Теги: ВАСУ, розыск, декларация, антикоррупционное бюро, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, декларирование, судья, суд
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