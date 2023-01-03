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САП сообщила украинской судье о подозрении в декларировании недостоверных сведений

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Где находится судья, неизвестно, поэтому о подозрении прокурор САП уведомил ее письменно
Где находится судья, неизвестно, поэтому о подозрении прокурор САП уведомил ее письменно
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Судье Высшего административного суда Украины 3 января сообщили о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следствие, которое вели детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установило, что судья в декларации за 2020 год не внесла два земельных участка в пригороде Киева и размещенных на этих участках недостроенных зданиях, которыми она пользовалась совместно со своим мужем в течение года.

"Рыночная стоимость объектов незавершенного строительства, пригодных к проживанию, составляет более 4 млн грн. и 1,8 млн грн соответственно, а стоимость земельных участков в совокупности – почти 2 млн грн. Учитывая это, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн, что более чем в 3469 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц",  отметили в САП. 

Судье инкриминировано совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

В САП отметили, что где находится судья, неизвестно, поэтому о подозрении прокурор САП уведомил ее письменно. 

Имени судьи в прокуратуре не назвали. Там также не уточнили, где именно она работала в 2020 году, учитывая, что Высший административный суд Украины к тому моменту уже не действовал.

Контекст:

30 сентября 2016 года вступили в силу конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которым высшие спецсуды и Верховный Cуд ликвидируются и вместо них создается новый Верховный Суд с кассационными палатами.

Высший административный суд Украины прекратил процессуальную деятельность и начал процедуру ликвидации 15 декабря 2017 года, сообщалось на сайте суда. 

Вместо него начал работу Верховный Суд в составе четырех кассационных судов: административного, хозяйственного, уголовного и гражданского. Высшая квалификационная комиссия судей 27 июля 2017 года объявила результаты конкурса на должности судей Верховного Cуда Украины.

Теги: СБУ, недвижимость, ВАСУ, декларация, судьи, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший административный суд, подозрение, САП, декларирование, судья, административный суд, суд
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