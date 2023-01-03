САП сообщила украинской судье о подозрении в декларировании недостоверных сведений

Где находится судья, неизвестно, поэтому о подозрении прокурор САП уведомил ее письменно Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Следствие, которое вели детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установило, что судья в декларации за 2020 год не внесла два земельных участка в пригороде Киева и размещенных на этих участках недостроенных зданиях, которыми она пользовалась совместно со своим мужем в течение года.

"Рыночная стоимость объектов незавершенного строительства, пригодных к проживанию, составляет более 4 млн грн. и 1,8 млн грн соответственно, а стоимость земельных участков в совокупности – почти 2 млн грн. Учитывая это, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн, что более чем в 3469 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", – отметили в САП.

Судье инкриминировано совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

В САП отметили, что где находится судья, неизвестно, поэтому о подозрении прокурор САП уведомил ее письменно.

Имени судьи в прокуратуре не назвали. Там также не уточнили, где именно она работала в 2020 году, учитывая, что Высший административный суд Украины к тому моменту уже не действовал.