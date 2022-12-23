САП передала в суд дело в отношении нардепа, которого обвиняют в недекларировании арендованной квартиры

По данным следствия, в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

"Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования п. 2 ч. 1 и абз. 3 ч. 2 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

Депутата обвиняют в преднамеренном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

В сообщении не указано имя нардепа. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о депутате от "Слуги народа" Максиме Пашковском.