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САП передала в суд дело в отношении нардепа, которого обвиняют в недекларировании арендованной квартиры

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Депутата обвиняют во внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию
Депутата обвиняют во внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию
Фото: depositphotos.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело в отношении народного депутата, которого обвиняют в том, что он не задекларировал арендованную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

По данным следствия, в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

"Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования п. 2 ч. 1 и абз. 3 ч. 2 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

Депутата обвиняют в преднамеренном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0337AbP8Z4b7ycrsjhKkqP3aQoo1e7kQF8DvENTuBhJVCMGYWVgf69C43AaQ2ihjPEl

В сообщении не указано имя нардепа. По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о депутате от "Слуги народа" Максиме Пашковском.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: декларация, САП, квартира
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