НАБУ проводит обыски в Днепре, они связаны с "Большим строительством", главой ОВА и его спутницей – СМИ

По информации издания, обыски проводятся по Яне Хланте – женщине, которая работает финтес-тренером в Днепре и, по данным СМИ, является спутницей главы Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентина Резниченко и совладелицей компании "Будінвест Інжиніринг".
По данным "Украинской правды", обыски проводятся в том числе у другого совладельца компании – Павла Чухно.
Журналисты программы "Схеми" (проект "Радіо Свобода"), ссылаясь на свои источники, уточняют, что следственные действия проводят с утра 26 декабря у фигурантов уголовного производства, связанного с "Большим строительством". По их информации, с обысками НАБУ пришло и к Резниченко.
"Детективы проводят следственные действия непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА. Также обыски, по данным "Схем", провели у подрядчиков ДОВА – в помещениях фирмы "Будінвест Інжиніринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании", – говорится в сообщении.
2 ноября журналисты "Схем" и "Украинской правды" сообщили, что компания "Будінвест Інжиніринг" за время полномасштабного вторжения РФ освоила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в Днепропетровской области. Соосновательница фирмы, фитнес-тренер Яна Хланта, по данным журналистов, напрямую связана с Резниченко. Глава ОВА, как отмечается в сюжете "Схем", "очевидно имеет влияние" на распределение средств из местного бюджета между подрядчиками.
Специализированная антикоррупционная прокуратура на основании журналистских материалов открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, его поручили расследовать НАБУ.
13 ноября "Схеми" и "Наші гроші" сообщили, что Резниченко и Хланта связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.