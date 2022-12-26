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НАБУ проводит обыски в Днепре, они связаны с "Большим строительством", главой ОВА и его спутницей – СМИ

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По данным СМИ, НАБУ проводит обыски в том числе в кабинете Резниченко
По данным СМИ, НАБУ проводит обыски в том числе в кабинете Резниченко
Фото: НАБУ / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят в Днепре обыски по 13 адресам. Об этом 26 декабря, ссылаясь на свои источники, сообщила "Украинская правда".

По информации издания, обыски проводятся по Яне Хланте – женщине, которая работает финтес-тренером в Днепре и, по данным СМИ, является спутницей главы Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентина Резниченко и совладелицей компании "Будінвест Інжиніринг". 

По данным "Украинской правды", обыски проводятся в том числе у другого совладельца компании – Павла Чухно. 

Журналисты программы "Схеми" (проект "Радіо Свобода"), ссылаясь на свои источники, уточняют, что следственные действия проводят с утра 26 декабря у фигурантов уголовного производства, связанного с "Большим строительством". По их информации, с обысками НАБУ пришло и к Резниченко. 

"Детективы проводят следственные действия непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА. Также обыски, по данным "Схем", провели у подрядчиков ДОВА – в помещениях фирмы "Будінвест Інжиніринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании", – говорится в сообщении.

Контекст:

2 ноября журналисты "Схем" и "Украинской правды" сообщили, что компания "Будінвест Інжиніринг" за время полномасштабного вторжения РФ освоила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в Днепропетровской области. Соосновательница фирмы, фитнес-тренер Яна Хланта, по данным журналистов, напрямую связана с Резниченко. Глава ОВА, как отмечается в сюжете "Схем", "очевидно имеет влияние" на распределение средств из местного бюджета между подрядчиками.

Специализированная антикоррупционная прокуратура на основании журналистских материалов открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, его поручили расследовать НАБУ. 

13 ноября "Схеми" и "Наші гроші" сообщили, что Резниченко и Хланта связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепр, Валентин Резниченко, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, уголовное производство, обыски, ремонт дорог, Яна Хланта
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