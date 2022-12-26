НАБУ проводит обыски в Днепре, они связаны с "Большим строительством", главой ОВА и его спутницей – СМИ

По данным СМИ, НАБУ проводит обыски в том числе в кабинете Резниченко Фото: НАБУ / Facebook

По информации издания, обыски проводятся по Яне Хланте – женщине, которая работает финтес-тренером в Днепре и, по данным СМИ, является спутницей главы Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентина Резниченко и совладелицей компании "Будінвест Інжиніринг".

По данным "Украинской правды", обыски проводятся в том числе у другого совладельца компании – Павла Чухно.

Журналисты программы "Схеми" (проект "Радіо Свобода"), ссылаясь на свои источники, уточняют, что следственные действия проводят с утра 26 декабря у фигурантов уголовного производства, связанного с "Большим строительством". По их информации, с обысками НАБУ пришло и к Резниченко.

"Детективы проводят следственные действия непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА. Также обыски, по данным "Схем", провели у подрядчиков ДОВА – в помещениях фирмы "Будінвест Інжиніринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании", – говорится в сообщении.